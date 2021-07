Loopbruggen in natuurgebied Bergen op Zoom dicht na diefstal

Dieven gingen aan de haal met de stalen netten van de loopbruggen. (Foto: gemeente Bergen op Zoom) vergroot

Onbekenden zijn maandagnacht aan de haal gegaan met de stalen netten van de loopbruggen in natuurgebied De Heide in Bergen op Zoom. Een groot deel van de bruggen is inmiddels met hekken afgezet zodat er niet meer overheen gelopen kan worden.

Een medewerker van de gemeente Bergen op Zoom ontdekte de diefstal dinsdagmorgen. De schade bedraagt enkele tienduizenden euro's.

De loopbruggen werden recent aangelegd voor het project Landschappen van Allure. Hiervoor kreeg de gemeente subsidie van de provincie. Er zullen nieuwe netten komen, maar die moeten door de gemeente zelf worden betaald.

De gemeente heeft aangifte gedaan van de diefstal.

