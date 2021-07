Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/SQ Vision Media Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/5 Bromfietser zwaargewond bij frontale aanrijding met auto

Op de Westelbeersedijk in Diessen is de bestuurder van een bromfiets dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk. Het slachtoffer kwam frontaal in botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De auto kwam daarna tegen een verkeersbord bij een bushalte tot stilstand. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.

Een ambulance kwam ter plaatse, ook landde een traumahelikopter. Een arts leverde medische assistentie aan het slachtoffer. Daarna is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken. De politie heeft de weg afgezet om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk.

