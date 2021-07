Auto rijdt kanaal in, vrouw springt in het water en redt inzittenden

De klus voor de brandweer zit erop (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een vrouw heeft dinsdagmiddag in Son twee mensen die met hun wagen in het water waren gereden, op het droge geholpen. Ze is volgens omstanders direct in het Wilhelminakanaal gesprongen toen het ongeluk gebeurde.

De inzittenden van de auto - een vrouw en de man - én de vrouw die hen redde, raakten niet gewond. Wel liepen ze een nat pak op en moesten ze met een warmtedeken op temperatuur komen.

Het ongeval werd tegen vier uur gemeld en gebeurde bij de Kanaaldijk-Noord. Het is nog onduidelijk hoe dit kon gebeuren. Na de melding werden ambulance, brandweer en politie gealarmeerd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het kanaal gehaald. De politie heeft de drie betrokkenen naar huis gebracht.

