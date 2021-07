Man steelt bijna 300 dozen koffie uit een vrachtwagen

Foto: Politie Oss vergroot

Een man heeft maandagnacht bijna driehonderd dozen koffie gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen. Hij had ze in zijn bus geladen en was er mee vandoor gegaan. De politie betrapte hem bij Nistelrode.

Janneke Bosch Geschreven door

De bus werd gespot door een agent in zijn vrije tijd. Die vond de situatie verdacht en waarschuwde zijn collega's. Tegen twee uur in de nacht kwamen agenten bij de bus aan. Die wilde nog gaan rijden, maar kon uiteindelijk staande worden gehouden en gecontroleerd.

Achterin de bus bleken in totaal 288 pakken Dolce Gusto koffie te liggen. Die bleken ongeveer twintig kilometer verderop uit een vrachtwagen gestolen te zijn, die bij een tankstation stond geparkeerd.

De bestuurder van de bus is aangehouden op verdenking van heling.

