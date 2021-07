Zware beveiliging rond kantoor Peter Schouten na aanslag Peter R. de Vries

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Zwaarbewapende politiemensen waren dinsdagavond op de been in Breda. Zij beveiligden het kantoor van advocaat Peter Schouten na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, eerder die avond. Schouten is dinsdagavond laat naar een veilige locatie gebracht.

Peter R. de Vries staat kroongetuige Nabil B. bij die getuigt tegen de liquidatiebende van Ridouan Taghi. Hij doet dit samen met advocaat Schouten.

De omgeving van het advocatenkantoor werd afgezet, voorbijgangers werden op afstand gehouden. Het was een komen en gaan van agenten, die in kogelwerende vesten liepen.

De Vries werd rond halfacht neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, kort nadat hij hij te gast was bij RTL Boulevard. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De misdaadjournalist zou van dichtbij door het hoofd zijn geschoten. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht en hij vecht daar voor zijn leven.

Dinsdagavond heeft de politie drie verdachten aangehouden in verband met de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dat maakte de Amsterdamse korpschef Frank Paauw bekend op een persconferentie. Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto is op de A4 staande gehouden, aldus Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij, zei Paauw. Een derde verdachte is aangehouden op 'een locatie in Amsterdam', aldus de korpschef.

