Beruchte flitspaal opgeblazen in Eindhoven: goed voor duizenden boetes

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een flitspaal opgeblazen op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Het gaat om de meest 'lucratieve' flitspaal van de provincie: in de eerste vier maanden van dit jaar leverde de paal 6403 boetes op.

De paal staat halverwege de John F. Kennedylaan, in de rijrichting van de snelweg en industrieterrein Ekkersrijt. De flitspaal aan de andere kant van de weg, richting het centrum, is onbeschadigd gebleven.

De paal is woensdagochtend nog altijd zwaar beschadigd en niet vervangen of gerepareerd. Er is nog geen dader in beeld.

Deze vijf Brabantse wegen tellen de meeste flitsboetes:

John F. Kennedylaan in Eindhoven: 6403 boetes - allemaal voor te hard rijden.

Eindhovenseweg in Waalre: 5290 boetes – alle boetes voor te hard rijden.

Europaweg in Helmond: 4068 boetes - 3933 voor de te hard rijden en 135 voor door rood rijden.

Ringbaan-Oost in Tilburg: 3939 boetes – 3869 voor te hard rijden en 70 boetes voor door het rode licht rijden.

Eindhovenseweg in Waalre (tweede flitspaal): 3856 boetes - 3810 voor te hard rijden en 46 voor door rood rijden.

