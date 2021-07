Tilburg gaat grijze bedrijventerreinen tegen met groene lunchwandelroute

Wandelen in het groen, op een bedrijventerrein. (foto: Collin Beijk) vergroot

Op bedrijvenpark Kraaiven in Tilburg is een groene lunchwandelroute aangelegd. De bedoeling is dat dit op alle nu nog 'grijze' bedrijventerreinen gaat gebeuren in de stad. Niet alleen moet de lunchwandeling voor werknemers fijner worden, het moet ook voor verkoeling, minder wateroverlast en meer biodiversiteit zorgen.

De meeste bedrijventerreinen in Tilburg zijn grote grijze vlaktes en staan net als binnensteden bekend als zogenoemde hitte-eilanden. Naast dat het er heel warm wordt en de hitte ook vaak lang blijft hangen op bedrijvenparken, zorgen die hogere temperaturen ook voor een negatief effect op de gezondheid en de fitheid van werknemers. Groene lunchwandelroutes moeten voor verkoeling zorgen en stimuleren dat mensen in de pauze even ommetje maken.

"We hadden bij vijftien bedrijven wateroverlast omdat het water niet weg kon."

Er zitten meer voordelen aan de groene lunchwandelroutes die Tilburg nu wil gaan aanleggen. "Natuurlijk is het mooi dat mensen fijn in het groen kunnen wandelen, maar die vergroening gaat ook wateroverlast tegen", vertelt Rolf Hoefnagels van Vitaal Kraaiven. "We hadden niet zo lang geleden door noodweer vijftien bedrijven op het bedrijvenpark met wateroverlast of schade, omdat het water niet weg kon."

Er zijn zogeheten wadi's aangelegd waar regenwater in opgevangen kan worden dat via de dakgoten normaal het riool in zou gaan. De regenpijpen komen nu uit in de wadi's en daar kan het water geleidelijk door de grond opgenomen worden. Als die verzadigd is, is er genoeg ruimte om het water even op te slaan zonder dat de straat of bedrijfshal blank komt te staan omdat riool overstroomt.

"De keuze is makkelijk: in het groen kan wandelen of over stenen en langs beton."

"We betalen deze groene lunchwandelroute als bedrijventerrein deels zelf en veel bedrijven wilden meedoen omdat ze er de voordelen van inzien", legt Hoefnagels uit. Exacte bedragen weet hij niet, maar volgens hem gaat het om relatief kleine bedragen die een groot verschil maken. "Ik wandel liever in het groen dan over stenen en langs beton en als ik daarmee ook wateroverlast voorkom en de natuur help, dan is de keuze makkelijk."

Ook wethouder Rik Grashoff was bij de opening van de eerste groene lunchwandelroute. Hij is blij dat bedrijvenpark Kraaiven het voortouw neemt. "Het wordt steeds warmer en droger, maar is ook steeds vaker extreem weer met enorme regenval." Een paar jaar geleden was Tilburg een van de warmste plekken van Europa. De wethouder haalt het meerdere keren aan om aan te geven dat niets doen, geen optie is.

"Het verplichten aan bedrijventerreinen is niet de oplossing."

"Wat mij betreft gaan we deze groene lunchwandelroutes op alle bedrijventerreinen in Tilburg aanleggen, maar dat moet ook vanuit die bedrijventerreinen zelf komen." Het verplichten is wat de wethouder betreft niet de oplossing. Anders ligt dat bij bedrijvenparken die nog gebouwd worden. "Het nieuw te bouwen Wijkevoort moet inderdaad aan heel strenge eisen voldoen."

En er is nog iets: "Bewustwording, als mensen zien dat die vergroening hier werkt, nemen ze het hopelijk ook mee naar huis", zegt Rolf Hoefnagels. Wat hem betreft heeft inwisselen van steen en beton voor groen alleen maar voordelen.

