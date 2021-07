Herstel Haringvlietbrug gaat 6 jaar duren: 'Dit is wachten op megafiles'

Slecht nieuws voor Brabanders die voor hun werk dagelijks de Haringvlietbrug over moeten. De komende jaren gaat de belangrijkste verbinding tussen onze provincie en Zuid-Holland op de schop voor groot onderhoud. Verschillende partijen vrezen nu voor de gevolgen daarvan. "Zo creëer je megafiles."

De werkzaamheden aan de brug staan gepland voor 2023. In totaal trekt Rijkswaterstaat zo'n zes jaar uit voor het herstel. In die periode gaat de maximum snelheid terug van 100 naar 50 én wordt een van de rijbanen afgesloten.

Hoewel de start van het onderhoud dus nog even op zich laat wachten, zijn de zorgen in de Brabantse politiek nu al groot. Ook bij Maikel de Bekker, Statenlid voor Groep De Bie. "Dit is dramatisch voor de bereikbaarheid van Brabant. Wie normaal over de brug rijdt, zal rekening moeten houden met een veel langere reistijd."