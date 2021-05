Defecte Haringvlietbrug neemt wind uit de zeilen bij ondernemers Willemstad

Wachten op privacy instellingen... Paul-Michiel Koning van Tip Top Sailing ziet klanten afhaken (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Haringvlietbrug voor zeker zes weken dicht

Watersportondernemers in Willemstad luiden de noodklok. De Haringvlietbrug is zeker zes weken dicht, omdat onderdelen van de brug naar beneden kunnen vallen. Zeilschepen met hoge masten moeten nu uren omvaren om van en naar de vestingstad te komen. Ze blijven daarom massaal weg.

“Dit is extra zuur. Net nu het allemaal weer een klein beetje mag, krijg je dit ook nog eens in je nek geschoven”, zegt zeiljachtenverhuurder Paul-Michiel Koning.

Volgens Rijkswaterstaat zijn klemmen waarmee het aluminium wegdek aan het beweegbare deel van de brug vastzit, losgetrild. Een veilige doorvaart kan daarom niet gegarandeerd worden. De komende weken wordt met een aannemer naar een oplossing voor het probleem gezocht.

De perikelen met de brug kunnen voor de eigenaar van Tip Top Sailing niet op een ongelukkiger moment komen. Koning is ‘boos, teleurgesteld en gefrustreerd’ tegelijk: “Het lijkt nu eindelijk eens een keer voorjaar te worden. We hebben met het bedrijf al heel veel last van de coronapandemie gehad en nu hebben we weer te maken met ernstige beperkingen van de vaarmogelijkheden.”

De jachtenverhuurder heeft al annuleringen binnengekregen van zeilers die met een van zijn jachten het water op wilden. Ook het aantal nieuwe boekingen blijft achter. “Dan weer wel, dan weer niet open. De brug is een onzekere factor en maakt het deltagebied onaantrekkelijk.”

De schepen hebben meestal een mast van hoger dan 13 meter en dat past niet onder het vast gedeelte van de brug door. Om nu van Willemstad naar de jachthaven van Hellevoetsluis te varen, zijn zeilers nu bijna zes uur langer onderweg.

De alternatieve vaarroute loopt via de Dordtse Kil, de Oude Maas en het Spui. Daar kan niet gezeild worden en krijgen de schippers te maken met de drukke beroepsvaart. Veel recreanten zijn niet ervaren genoeg om daar te manoeuvreren. “Mensen haken hierdoor af. Ze kiezen nu liever voor het IJsselmeer of Friesland”

Niet alleen voor Tip Top Sailing heeft de gesloten brug grote impact. Jachthavens hebben minder passanteninkomsten, restaurant minder aanloop en winkels moeten bezoekers missen. Eigenaar John Wierckx van watersportwinkel Yachting Willemstad ziet het omzetverlies al aankomen. “Dit is erg vervelend. We zijn afhankelijk van alle boten die naar Willemstad komen. Voor wat betreft de zeilboten zijn we nu meer dan een maand klandizie kwijt.”

“Een groot deel van de economie drijft op wat er aan en op het water gebeurt”, zegt Koning. Hij schat dat de schade voor de hele sector in het deltagebied op enkele honderdduizenden euro’s per dag.

De watersportondernemers hekelen vooral de manier waarop het nu gaat “Er wordt heel weinig rekening gehouden met de watersport. Voor het verkeer over de brug gaat alles aan de kant. Dit hadden ze beter in de wintermaanden kunnen doen. Nu staat het vakantieseizoen voor de deur”, aldus Wierckx. De tijdelijke opening van de brug zoals die voor vrijdagochtend gepland stond, is voor de ondernemers een doekje voor het bloeden. Koning: "Mensen willen zonder beperkingen heen en weer kunnen varen."

Volgens Rijkswaterstaat staat de grote renovatie van de brug uit de jaren zestig op de planning voor 2023. Dan worden het beweegbare gedeelte en de technische installaties vervangen. Later volgen ook werkzaamheden aan het vast deel van de brug.

Koning houdt tot die tijd zijn adem in. Hij vindt dat het de hoogste tijd dat de watersportsector gehoord wordt in Den Haag. "Je voelt je nu zo machteloos. We moeten hiervoor echt op het hoogste niveau gaan praten om de brug de hoogst mogelijke prioriteit te krijgen." Ook Wierkx stelt dat er snel iets moet gebeuren. “Zowel voor de ondernemers aan deze kant als aan de andere kant van de brug. Het mag duidelijk zijn: mensen willen nu gewoon met de boot op pad.”

