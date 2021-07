Man probeert vrouw (59) te ontvoeren: justitie eist 2,5 jaar cel

Zo ziet de dader eruit. (Beeld: Bureau Brabant) vergroot

Een 45-jarige man uit Vlijmen die twee jaar geleden een vrouw (59) probeerde te ontvoeren, moet 2,5 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De vrouw werd op maandag 6 mei bij de Moerputtenweg in Vlijmen ruw van haar fiets getrokken door de man, die haar in een bestelbusje probeerde te stoppen.

De vrouw fietste naar haar werk in Den Bosch toen ze werd ingehaald door een bestelbus. De bestelbus keerde plotseling en reed recht op de vrouw af. Ze viel in de berm en werd door de man over de grond aan haar kleding naar de bestelbus gesleept. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen door het portier van de auto dicht te slaan. De dader ging er vervolgens vandoor in de richting van Vlijmen.

Groot leed

Het leed van de vrouw is groot. In een uitzending van Bureau Brabant op 3 juni 2019 vertelde het slachtoffer dat ze moeite heeft om nog naar haar werk te fietsen. "Ik durf het eigenlijk niet goed meer. Ik probeer het wel, maar het werkt niet." Aanvankelijk werd de dader niet gevonden. In Bureau Brabant werd een compositietekening getoond, maar een gouden tip leverde dit niet op.

Op woensdag 28 oktober 2020 werd op bevel van de officier van justitie alsnog een aanhouding verricht, bijna anderhalf jaar na de gebeurtenis. Kort daarvoor vond in de landelijke DNA-databank een match plaats tussen DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer én het DNA van een 45-jarige man uit Vlijmen. Hij zat op dat moment vast in de gevangenis van Sittard voor twee diefstallen met geweld. De man heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de poging tot ontvoering.

DNA-sporen op jas van slachtoffer

De ontkenning van de verdachte heeft de officier van justitie niet overtuigd. Integendeel: ze wees in haar requisitoir verder op het DNA-bewijs in de zaak. "Nota bene op meerdere plekken is zijn DNA gevonden op de jas van het slachtoffer. Dat, terwijl er geen enkele link is tussen de verdachte en het slachtoffer en er geen logische verklaring is voor zijn DNA op haar jas. Het gaat om precies die plekken waar zij door haar belager werd vastgepakt en meegesleurd. Daarnaast had hij tijdens het delict de beschikking over een soortgelijke auto."

Voor het Openbaar Ministerie is het duidelijk dat deze man de dader is. Daarom is 2,5 jaar celstraf geëist. De uitspraak volgt over twee weken.

