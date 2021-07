Roy Donders krijgt nieuwe baard in eigen kliniek: 'Ik miste haartjes'

Zanger en entertainer Roy Donders heeft dinsdag een bijzondere ingreep in Istanboel laten uitvoeren. Hij kreeg namelijk een baardtransplantatie en deelt woensdag een foto van het voorlopige resultaat op Instagram. "Ik kan niet wachten totdat mijn baard volledig gaat groeien."

"Gisteren waren mijn wangen erg gezwollen maar de zwelling neemt erg snel af. Alles is goed gegaan", laat hij weten op sociale media. Hij onderging de transplantatie omdat hij 'heel veel haartjes miste en veel gaten' in zijn baard had.