Opnieuw gewonde bij steekpartij in azc Budel, man opgepakt

In het asielzoekerscentrum in Budel heeft donderdagmorgen een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer raakte hierbij lichtgewond en is ter plekke behandeld. Een man is opgepakt. Het is het tweede steekincident deze week in het azc.

Rond kwart over tien vond de steekpartij bij het azc aan de Randweg-Oost plaats. De aanleiding is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.

Maandagnacht viel ook al een gewonde bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum. Daarbij raakte een bewoner gewond.

