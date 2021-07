Blinden klaar met wildgeparkeerde fietsen en scooters: 'Denk aan ons'

Wachten op privacy instellingen... Karin Hoefmans zit met haar stok tegen een scooter aan (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Blinden klaar met wildgeparkeerde fietsen en scooters:

Wildgeparkeerde scooters en fietsen: het is een doorn in het oog voor blinden en slechtzienden. Ze lopen hier dagelijks letterlijk tegenaan. Daarom voerde de Oogvereniging Brabant donderdagochtend actie in het centrum van Tilburg. "Soms val ik, als ik met mijn stok tussen de spaken kom", weet de bijna blinde Karin Hoefmans.

"Weer een stuur in mijn arm", zegt Karin hoorbaar geïrriteerd. Met een knal raakt haar blindenstok voor zeker de twintigste keer een fiets, midden op het voetpad. Net als bij de andere 'boosdoeners' doet de oogvereniging voor deze actie een hoesje op het zadel. Daarop staat een symbool van een blindenstok en ook de tekst: 'Houd de lijn vrij'.

"Mijn zicht gaat van een wc-rol naar een klein rietje."

"Ik word hier boos van!", zegt Karin. "Het geeft je een vervelend gevoel. Je wordt heel onzeker van al die obstakels op de weg." De 54-jarige vrouw uit Alphen heeft kokervisie. "Mijn zicht gaat van een wc-rol naar een klein rietje", legt ze uit. Daar heeft ze al bijna haar gehele leven last van. Karin ziet met haar rechter oog nog vijf procent en links dertig procent.

"Soms staan fietsen dwars over de stoep. Dat is gewoon heel lastig", weet de 54-jarige John van Schijndel, die ook mee doet. De Tilburger loopt net als Karin met een blindenstok. "Mensen zijn niet bewust met ons bezig. Ik snap dat ook wel. Toen ik zelf nog goed zag, was ik er ook niet echt mee bezig. Nu weet je pas wat het moeilijk maakt." Karin vult aan: "Iedereen is zo gehaast in deze prestatiemaatschappij."

"Hopen dat je stok goed zit"

Ondanks dat ze met een witte hulpstok loopt, geeft dat Karin maar een klein beetje hulp. "Je moet maar hopen dat je met je stok goed zit. Het is gewoon harstikke vervelend. Je weet niet precies in te schatten hoe groot de scooter of fiets is, of hoeveel het er zijn. Voor hetzelfde geld kom ik met mijn stok tussen de spaken en dan ga ik vallen."

Of deze actie nou echt een verschil gaat maken? Karin: "Ik hoop dat we kunnen bijdragen aan de bewustwording. Ook al is het maar een heel klein beetje." En dus is de boodschap duidelijk: "Denk aan ons. Zet die fietsen en scooters nou tegen de muur. Zet een paar passen meer, dat kost geen moeite. Voor ons is het een heel groot plezier!"

Boetes

De hoesjesactie richt zich vooral op fietsers en gebruikers van (deel)scooters. Toch probeert ook GO Sharing, een grote aanbieder van scooters, te zorgen dat de groene rijwielen niet teveel in de weg staan. Gebruikers moeten een foto uploaden, hoe ze de deelscooter terugzetten. "Deze foto’s worden steekproefsgewijs gecontroleerd", legt een woordvoerder uit. "De eerste keer ontvangt de gebruiker een waarschuwing voor een foutieve parkeeractie, de tweede keer een boete van 75 euro en de derde keer wordt het account van de gebruiker geblokkeerd."

De zadelhoesjes worden ook de komende dagen nog in Tilburg aangebracht. Ook het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties werkt hieraan mee. Komende weken zijn ook soortgelijke acties in Deurne, Eindhoven, Breda en Son en Breugel.

De hoesjes die mensen bewust moeten maken (foto: Raymond Merkx). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.