Land van Cuijk en Hengelo begraven strijdbijl: gemeente mag logo houden

De toekomstige gemeente Land van Cuijk kan opgelucht ademhalen. Er hoeft niet nagedacht te worden over een nieuw logo. Hengelo Promotie en de nieuwe gemeente hebben de strijdbijl begraven. Land van Cuijk mag haar logo houden, ondanks dat het wel erg op het stadsmerk van Hengelo lijkt.

Een delegatie heeft vorige maand een bezoekje gebracht aan de Twentse stad. Daar is gepraat over hoe de logo’s tot stand zijn gekomen. En de conclusie volgens de gemeente is: toeval bestaat.

“Ja, de logo’s lijken op elkaar, maar we hebben ons afgevraagd of dat erg is”, laat een woordvoerder weten. “Hebben we tegengestelde belangen? Zitten we elkaar in de weg? Eigenlijk was de conclusie dat dat niet zo is, dus kunnen we het gewoon zo houden.”