Marianne Vos wint voor 30e keer in Ronde van Italië

Marianne Vos heeft de zevende etappe gewonnen van Giro d'Italia Femminile, de Ronde van Italië voor wielrensters. Ze was de snelste in de sprint. Het is voor Vos de 30e keer dat ze een etappe won in de Ronde van Italië.

"Wat een nummer", zei Vos na haar zege. "Dit was niet iets waar ik van tevoren op had gerekend."

Vos verklaarde nog eens haar voorliefde voor de Ronde van Italië: "De Giro is heel speciaal voor me en heeft die speciale vibe. De race is zo compleet omdat er voor iedereen iets inzit. Dit is nummer 2 voor mij in deze Giro, het totaalaantal ritzeges is ongelofelijk."

Voor Vos is het de tweede ritzege in deze Giro. Het is haar dertigste etappezege in de Ronde van Italië, sinds haar eerste ritoverwinning in 2007.

De Giro duurt tot en met zondag. Marianne Vos doet ook mee aan de wegwedstrijd op de Olympische Spelen.

