Wel of niet vrijwillig sluiten? Duivels dilemma voor de horeca

Stratumseind in Eindhoven (foto: ANP/Rob Engelaar). vergroot

Horeca-ondernemers in Brabant worstelen met de oplopende coronabesmettingen. Op verschillende plekken in het land sluiten feestcafés vrijwillig hun deuren vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen en de veiligheid van het personeel en het uitgaanspubliek, zo ook Café Janssen in Breda. “Soms moet je een stap terugdoen om twee stappen vooruit te kunnen.”

“Helaas moeten wij concluderen dat het op dit moment onverantwoord is naar jullie als gasten, het Janssen-team en de maatschappij toe om dit weekend open te gaan”, laat het feestcafé in een bericht op Facebook weten.

Andere horecagelegenheden in Brabant peinzen er niet over om te sluiten. “Het controlesysteem voor de toegang zit goed in elkaar”, zegt Rick Broers van feestcafé De Prins in Tilburg. “We moeten zelf oplettend zijn. Mensen die geen testbewijs of vaccinatie hebben snappen wel dat ze niet binnen kunnen.” Sluiten is geen optie voor Prins. “Veel meer mensen, vooral jongeren, laten zich testen om naar een festival of café te kunnen. Logisch dat er meer besmettingen zijn, maar het aantal ziekenhuisopnames loopt niet op. Als dat procentueel hetzelfde blijft, is het goed.”

“Sluiten? Ik ben blij dat we nu eindelijk weer wat kunnen doen”, zegt Jos Coolen, bedrijfsleider van Time Out in Gemert. “We zijn lang genoeg gesloten geweest. Sluiten is niet in beeld.” Ook bij dit uitgaanscentrum zijn de ziekenhuiscijfers het kompas. “Ik snap dat de besmettingen op dit moment oplopen, omdat meer mensen worden getest. Zolang er niets gebeurt in het ziekenhuis, zitten we nog goed.”

Evenement in Time Out

Komend weekend is er een groot evenement bij Time Out waar ongeveer drieduizend mensen op af komen: “De ruimte om ons pand is meer dan voldoende. Via een looproute komen ze via een goede onderlinge afstand bij de ingang.” Ook daar is een negatieve test of een QR-code de sleutel om binnen te komen. “Wij houden ons aan de regels. Daar zetten we ook extra mensen voor in. Binnen hebben we een goed ventilatiesysteem. Wat dat betreft zitten we wel goed.”

Twijfel in Eindhoven

Horeca op Stratumseind in Eindhoven moet vanwege de oplopende besmettingen de terrassen op donderdag, vrijdag en zaterdag eerder sluiten. Volgens Koninklijke Horeca Eindhoven zijn er meerdere coronabrandhaarden op Stratumseind geconstateerd. Dat heeft ook meegespeeld met het besluit om daar voorlopig geen terrassen meer toe te staan tijdens de drukste stapavonden. Horecabaas Paul van Boxtel, eigenaar van Café Thomas, heeft wel getwijfeld of hij zijn café openhoudt. “Het is kiezen tussen je boterham verdienen en dicht blijven voor de volksgezondheid”, zegt hij.

Nu ontvangt Café Thomas ’s avonds een hoop stapvolk en is het overdag druk op het terras met mensen die komen lunchen of dineren. “We hebben een dubbele functie met eten en stappen. Op een terras kun je uit elkaar zitten, bij stappen is dat een lastig iets”, vertelt Van Boxtel.

De horecabaas hoopte toestemming van de gemeente te krijgen om zijn terras te verplaatsen. Dat mag niet. En dus moet het terras op donderdagavond om tien uur weg zijn, op vrijdag en zaterdag om elf uur. “Dat is een flinke klus”, zegt Van Boxtel. “We moeten windschermen, verlichting, tafels en om en nabij driehonderd stoelen weghalen. We moeten al rond zes uur ’s avonds beginnen met opruimen om het terras op tijd leeg te krijgen. Dat betekent dat we op de drie belangrijkste dagen geen diner meer kunnen hebben.”

Mogelijk reserveren in Den Bosch

Eindhoven is met het eerder sluiten van terrassen vooralsnog de enige grote stad in Brabant die vergaande maatregelen neemt om het oplopende aantal coronabesmettingen in de kiem te smoren. De gemeente maakt(e) zich zorgen over de oplopende besmettingen. Bovendien leidde de enorme drukte op het Stratumseind ertoe dat de regels voor veilige afstand onmogelijk kon worden nageleefd en gehandhaafd. Het verwijderen van de terrassen maakt deze smalle straat ook beter toegankelijk voor de hulpdiensten.

Den Bosch denkt aan een reserveringsplicht voor horecagelegenheden die meer dan honderd bezoekers kunnen ontvangen. Die maatregel zou dit weekend al kunnen ingaan, vrijdag wordt daarover meer duidelijk, laat de gemeente weten.

Breda en Tilburg kijken naar kabinet

Tilburg wacht het advies van het OMT en het besluit van het kabinet af en neemt voorlopig geen maatregelen. De woordvoerster van de gemeente Breda zegt dat ze in de Baroniestad ook uitkijken naar wat het OMT en De Jonge vrijdag bekend maken. Ze sluit echter niet uit dat al eerder maatregelen worden aangekondigd, mits die haalbaar zijn. Gemeente, horeca en GGD hebben hierover tot donderdag begin van de avond met elkaar gesproken. Aanleiding waren de hoge besmettingscijfers die (onder meer) het gevolg zijn van de versoepeling in de horeca per 26 juni.

LEES OOK

Drukte bij Brabantse teststraten, GGD wijst naar festival Ploegendienst

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.