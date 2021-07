Drukte bij Brabantse teststraten, GGD wijst naar festival Ploegendienst

Archieffoto: ANP vergroot

De GGD West-Brabant wijst naar festival Ploegendienst en schoolkampen van kinderen als mogelijke oorzaken van de toegenomen drukte in de teststraten. Ook bij de Eindhovense teststraten is het drukker dan normaal. Mogelijk heeft dit te maken met enkele brandhaarden in het Eindhovense uitgangsgebied Stratumseind.

In West-Brabant zijn er in de eerste drie dagen van deze week in totaal 4800 mensen getest. Ter vergelijk: in de weken ervoor werden er in zeven dagen zo'n 2500 testen afgenomen.

Ploegendienst

Zaterdag en zondag is het festival Ploegendienst gehouden bij de Galderse Meren in Breda. Met 10.000 bezoekers per dag was het de aftrap van het festivalseizoen in West-Brabant. Met een toegangstest konden mensen hiernaartoe.

In West-Brabant is het donderdag niet meer mogelijk om je te laten testen. Vrijdag is er nog wel plek.

Geen plek meer in Eindhoven

Volwassenen kunnen donderdag ook niet meer in Eindhoven terecht voor een testafspraak. Vrijdag kan dat wel.

Volgens voorzitter van de Koninklijke Horeca Eindhoven Ruud Bakker zijn er meerdere brandhaarden op Stratumseind geconstateerd. Dat zou ook hebben meegespeeld met het besluit om daar voorlopig geen terrassen meer toe te staan tijdens stapavonden.

Spoedadvies OMT

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft aan het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd vanwege het toenemende aantal besmettingen. Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge. Volgens de minister zijn veel besmettingen terug te leiden tot horeca.

De Jonge hoopt dat het advies van het OMT donderdag aan het eind van de dag klaar is. Als het OMT donderdag extra maatregelen adviseert, besluit het kabinet waarschijnlijk vrijdag nog of het maatregelen gaat nemen en zo ja welke.

