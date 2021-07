Geen terrassen op stapavonden Stratumseind vanwege stijging besmettingen

Vanwege de oplopende coronabesmettingen mogen er op stapavonden geen terrassen meer staan op het uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven. Dat hebben burgemeester John Jorritsma, de politie en het Openbaar Ministerie woensdag besloten.

"Ondanks dat horecaondernemers over het algemeen heel goed hun verantwoordelijkheid nemen, is deze maatregel nodig", schrijft de gemeente in een persbericht. "De enorme drukte op deze smalle straat maakt het onmogelijk de regels voor veilige afstand na te leven. "