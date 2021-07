Herinvoeren coronaregels? 'De geest gaat moeilijk terug in de fles'

Na een ongekende toename van het aantal coronabesmettingen overweegt de overheid nieuwe coronamaatregelen te nemen. Donderdag meldde het RIVM 5475 positieve tests, bijna zeven keer zoveel als een week geleden. Het kabinet heeft spoedadvies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT). Mogelijk besluit het kabinet clubs en discotheken weer te sluiten en meerdaagse evenementen voorlopig af te blazen.

De corona-uitbraak leek de afgelopen weken tot rust te zijn gekomen. Sinds eind april daalde het aantal positieve tests snel en de overheid bereidde zich voor op een rustige zomer. Maar in de afgelopen week kreeg het virus plotseling nieuw leven. De laatste zeven dagen zijn 16.153 mensen positief getest, bijna evenveel als de drie weken daarvoor. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca.

'Heel lastige boodschap' "De afgelopen weken heeft iedereen reikhalzend uitgekeken naar de zomer, met het betere weer en de versoepeling van de coronaregels", vertelde Kenny Meesters van de Tilburg University vrijdagochtend in het radioprogramma Wakker. Hij houdt zich bezig met onder meer crisiscommunicatie. "Veel mensen hebben zichzelf al rijk gerekend of zelfs al geproefd van het 'nieuwe leven' met festivals, uitgaan en vakanties. De geest gaat moeilijk terug in de fles op dit moment."

Meesters noemt de boodschap die de overheid mensen nu moet brengen 'een heel lastige'. Je wil mensen namelijk een vooruitzicht bieden, maar je moet voorkomen dat je daar weer op moet terugkomen. "Hoe meer je belooft, hoe groter het risico is. Het is net als bij weersvooruitzichten. Mensen weten dat daar onzekerheden in zitten, maar toch zijn we teleurgesteld als ze niet helemaal blijken te kloppen."