'Monster van Woensdrecht' blijft in tbs, risico te groot, ook na 30 jaar

Zittingzaal Breda met de plek van de rechters (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Ludo de B. die twee meisjes ontvoerde en vermoordde, moet in een tbs-kliniek blijven. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. Hem vrijlaten is te riskant. Alles is er op gericht om de man 'een menswaardig bestaan te geven binnen de kliniek'.

De B. ontvoerde, verkrachtte en vermoorde twee tienermeisjes. In december 1991 was Inge Breugelmans (14) uit het Belgische Wuustwezel zijn slachtoffer. In april 1992 overkwam het Ines van Muylder (16) uit het Belgische Essen. Ludo begroef hun lichamen in de bossen bij Putte. Eentje leefde waarschijnlijk nog toen hij haar met aarde bedekte.

TBS

Hij kon worden opgespoord. In 1992 werd hij daarvoor veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Sinds 2003 zit hij in zijn tbs-behandeling. Ludo de B. die oorspronkelijk uit Woensdrecht komt, is nu 62 jaar. Hij heeft nog nooit echt verlof gehad en mocht één keer naar zijn moeder onder zware begeleiding.

Om de paar jaar kijkt de rechtbank hoe het gaat met hem. Twee jaar geleden werd duidelijk dat hij meewerkte aan zijn behandeling. Zijn psychiater en psycholoog maakten melding van een beetje vooruitgang, maar onvoldoende. Bovendien mengde het Ministerie van Veiligheid en Justitie zich toen in de discussie: er kon geen sprake kon zijn van versoepelingen. Dat was mede na de gebeurtenissen in de moordzaak van Anne Faber, waarbij een tbs-er 'te vroeg' werd vrijgelaten.

'Behandelplafond bereikt'

Bij Ludo de B. verliep de voorbije jaren zijn behandeling traag. Alle deskundigen zijn het er over eens dat er een 'behandelplafond is bereikt'. Volgens de rechter is het duidelijk dat de man 'blijvende zorg' nodig heeft. Doel is om hem nu 'een menswaardig bestaan te geven' binnen de kliniek. 'Met maximale vrijheden', stelde de rechtbank.

Het OM had om de maximale verlenging gevraagd van twee jaar tbs en daar ging de rechtbank in mee. De advocaat vroeg om één jaar en om het organiseren van een uitgebreid zorgoverleg om te zien wat er gedaan kan worden. Dat overleg is afgewezen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.