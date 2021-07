Organisatie 7th Sunday Festival tussen hoop en vrees: mag het doorgaan?

Festival Harmony of Hardcore, afgelopen weekend. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision) vergroot

Het is een spannende dag voor de organisatie van 7th Sunday Festival dat dit weekend staat gepland in Erp. Door het explosief groeiende aantal coronabesmettingen is het onzeker of het festival überhaupt doorgaat. “We kunnen niet meer doen dan hopen”, zo laat Geertje van Zoggel, woordvoerder van het muziekevenement weten.

De kans bestaat dat het kabinet vergaande maatregelen gaat nemen om de toename van het aantal besmettingen tot stilstand te brengen. Dit kan in het uiterste geval leiden tot het schrappen van festivals.

'Het kan alle kanten op'

Van Zoggel moet er niet aan denken, maar beseft dat het ‘alle kanten’ op kan gaan. Ze kan het zich nauwelijks voorstellen dat er buitenevenementen zoals '7th Sunday' gaan sneuvelen.

“We hebben vorige week bij Harmony of Hardcore ook hier in Erp aangetoond dat we alles goed voor elkaar hebben", vertelt ze. "Er is echt alles aan gedaan, met vooraf testen en toegangscontroles bijvoorbeeld. Bij ons zijn in tegenstelling tot nachtelijke uitgaanscentra geen besmettingen geconstateerd. Dat maakt ook het grote verschil." Ze is blij met de manier waarop bezoekers en medewerkers hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

Spanning neemt toe

Ondertussen neemt de spanning bij haar, haar collega’s en festivalgangers toe. Ze volgen het nieuws van minuut tot minuut en zijn pas gerustgesteld wanneer het zaterdagmiddag om één uur ‘gewoon’ los kan gaan op het festivalterrein aan de Roost in Erp. Het zou een enorm hard gelag zijn wanneer het festival, dat vorig jaar al door corona moest worden afgelast, op het allerlaatste moment zou moeten worden geannuleerd.

