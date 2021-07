Geen onderzoek naar diefstal van herdenkingsbord Meisje van Teteringen

Burgemeester Paul Depla en Theo Jongedijk onthullen het bordje met de QR-code. (foto: Raoul Cartens) vergroot

De politie gaat geen onderzoek naar de diefstal van het herdenkingsbord voor 'het Meisje van Teteringen. Dat zegt Theo Jongedijk, initiatiefnemer van het informatiebord met QR-code, wat moest leiden tot nieuwe informatie over de moord op het onbekende meisje. Ze werd op Eerste Kerstdag 1990 gevonden in de bossen bij Teteringen. De was gemarteld, vermoord en bij het Cadettenkamp gedumpt in doeken en tapijt.

Het informatiebord werd op 25 juni bij de vindplaats onthuld door burgemeester Paul Depla.

Al de volgende dag was het bord al verdwenen. Jongedijk deed aangifte bij de politie. Maar die ziet dus af van onderzoek. Jongedijk vraagt zich af wie het bord heeft gepikt: "Was het een vandaal, een verzamelaar of de moordenaar?"

Met een boek, een website en informatiebord probeert Theo Jongedijk uit Teteringen alsnog te achterhalen wie 'het Meisje van Teteringen' was. "Ze heeft geen naam, het enige tastbare dat we van haar hebben is een laatste foto voor de lijkzak werd gesloten."

Eigenlijk wil Jongedijk dat de politie het onderzoek naar de moord heropent. En dat zijn initiatieven nieuwe aanknopingspunten bieden om bij de daders te komen. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk legt uit dat het cold case team ook heeft gekeken naar de diefstal van dit herdenkingbord. "Maar zijn zien geen aanknopingspunten om dit nader te gaan onderzoeken.

Een tekening van het gemartelde en vermoorde Meisje van Teteringen

Burgemeester Depla temperde eerder ook al de verwachtingen dat er een nieuw onderzoek komt: "Er is door de politie en het OM al uitvoerig naar deze zaak gekeken. En het zelfs een keer opnieuw onderzocht."

"De vraag nog een keer stellen, na zoveel jaar, is nooit verkeerd. Maar als er geen antwoord kan komen uit strafrechtelijk onderzoek, dan moeten wij ons daar ook bij neerleggen. Met pijn in het hart, maar dan is het niet anders", aldus de Bredase burgemeester, eind juni.

