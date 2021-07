Lesgeven als je zelf nog op de middelbare school zit, in Den Bosch kan het

Vanaf volgend schooljaar kunnen in Den Bosch ook kinderen die geen bijles kunnen betalen bijgespijkerd worden. Niet door gepensioneerde leraren maar door kinderen die maar een beetje ouder zijn als zij zelf.

Vrijdag werd de samenwerking tussen de scholen officieel ondertekend. Ook Fontys doet mee, want zij coachen de middelbare scholieren, in de hoop dat ze zo enthousiast raken, dat ze voor het lerarenvak kiezen.

Volgens Jean Wiertz, rector van het Sint-Janslyceum krijgen de leerlingen echt betaald voor hun werk. Zes à zeven euro per uur, dat is zo’n tien procent boven het minimumloon. “Doordat ze betaald krijgen is het een echte baan en hebben ze verplichtingen. Wij vragen ook echt commitment."

Een van de twaalf scholieren die bijles gaan geven is Julie Mutsaers, die nu in havo 4 zit. De bijles gaat haar acht tot tien uur per week kosten. Maar ze hoeft het dus niet voor niets te doen. “Het kost me wel veel tijd, maar op school ben ik altijd snel klaar met mijn huiswerk dus dan heb ik wel tijd om dit te doen.”