Wat mag er wel of niet? Dit weten we nu over de nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet trapt op de rem nu het aantal coronabesmettingen oploopt. Zo moet de horeca weer om middernacht sluiten en komt er een eind aan het testen voor toegang voor discotheken en festivals, volgens RTL Nieuws. Veel is nog onduidelijk. Dit is wat we nu wél weten.

Feestcafés en clubs weer dicht

Haagse bronnen zeggen tegen RTL Nieuws dat er voorlopig een eind komt aan het testen voor toegang. Feestcafés, clubs en nachtclubs zouden weer dicht moeten.

Geen meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, worden waarschijnlijk afgelast. Wat er precies wordt bedoeld met ‘meerdaagse evenementen’ is onduidelijk. Evenementen waar bezoekers op hun plek kunnen zitten, zouden nog wél met Testen voor Toegang mogen. Of dat ook geldt voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn, is niet bekend.

Maximaal aantal bezoekers

Het kabinet zou ook het maximaal aantal bezoekers willen beperken. Voor evenementen buiten geldt dat maximaal duizend mensen aanwezig mogen zijn, voor evenementen binnen is dat vijfhonderd man.

Nog veel onduidelijk

Details over de verscherpte maatregelen die vanavond door Rutte en De Jonge worden aangekondigd, zijn er nog niet. Of bijvoorbeeld bruiloften kunnen doorgaan volgens de huidige regels (anderhalve meter afstand, vaste zitplek en geen maximaal aantal bezoekers) is onduidelijk.

Hetzelfde geldt voor voetbalwedstrijden. PSV speelt komende woensdag in het Philips Stadion tegen PAOK, waar 35.000 toeschouwers welkom zijn. Met de aangekondigde verscherpte maatregelen is het de vraag of dat zo blijft. Datzelfde geldt voor Oss waar volgende weekend de Grand Prix Motorcross op het programma staat.

Volg de persconferentie

De persconferentie waar de nieuwe maatregelen worden aangekondigd is vrijdagavond vanaf zeven uur te volgen via Omroep Brabant in de app, via de website en social media en op radio en tv.

