Horeca teleurgesteld over nieuwe maatregelen: 'Kabinet slaat een flater'

Horecaondernemers reageren teleurgesteld op de uitgelekte plannen van het kabinet om de coronabesmettingen terug te dringen. Een van de plannen is om de horeca om middernacht de deuren te laten sluiten. "Onbegrijpelijk dat ze niet de hand in eigen boezem steken."

RTL Nieuws meldt vrijdag dat het kabinet op de rem trapt nu het aantal coronabesmettingen oploopt. Horeca zou weer om middernacht dicht moeten en er komen strenge regels voor meerdaagse evenementen. Ook zou het kabinet een einde willen maken aan het testen voor toegang in de horeca, discotheken en bij festivals.

Gruwelijke inschattingsfout

Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Breda reageert teleurgesteld op de plannen. "Het kabinet slaat echt een flater. Ze hebben een gruwelijke inschattingsfout gemaakt door jongeren meteen na één prik weer op stap te laten gaan. En nu gaat het helemaal mis na die Janssen-klucht en is er wéér de wijzende vinger naar de horeca."

Volgens hem hadden ze beter even kunnen wachten, nu jongeren wél twee weken moeten wachten voordat ze een vaccinatiebewijs krijgen. "Gewoon even geduld, dan is er niks aan de hand. Dit is de schuld afschuiven."

Verplicht vaccineren

Ruud Bakker van de KHN afdeling Eindhoven deelt dat gevoel. "Twee weken geleden hebben we een soort bevrijdingsfeest gehad toen in één keer alle regels losgelaten werden. Dat was tegen het advies van alle deskundigen in. Wij doen onze stinkende best om alles goed te laten verlopen, maar zo werkt het niet." Volgens Bakker is er maar één oplossing: de jeugd verplicht vaccineren. "Dat is het enige wat werkt."

Dat er in de ziekenhuizen nog nauwelijks extra drukte te zien is steekt Bakker ook. "Er liggen nauwelijks mensen in het ziekenhuis, waarom dan toch de horeca weer pakken?"

'Balen als het niet kan'

Time Out in Gemert is komend weekend de locatie van het festival HockeyLoverz, waar zo’n drieduizend feestgangers verwacht worden. Ook voor de komende tijd zijn er evenementen gepland. “Het is nog even de vraag hoe het kan doorgaan”, zegt Time Out-bedrijfsleider Jos Coolen. “Tuurlijk is het balen als het niet kan. Dat staat buiten kijf. We wachten het nog even af.”

