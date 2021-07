Van vakantieangst is in de kampeerwinkel nog niets te merken

Wachten op privacy instellingen... Kampeertenten zijn in trek. Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabanders vragen zich af: kunnen we wél of niet op vakantie?

Bij de grote kampeerwinkel De Wit in Schijndel is vrijdag nog niet veel van vakantieangst te merken. De parkeerplaats staat namelijk vol met auto’s en campers. Vakantiegangers op weg naar naar hun vakantieadres komen snel nog even wat laatste vakantie-inkopen doen. Angst voor eventuele coronamaatregelen lijkt er niet te zijn.

“Het is daar misschien nog wat te vroeg voor”, zegt bedrijfsleider Marco van Bakel. “We weten nog niet precies wat de minister-president op de persconferentie gaat zeggen.”

Hij gaat vrijdagavond zeker kijken want maatregelen kunnen natuurlijk ook weer consequenties hebben voor zijn branche. “Mogen we straks nog wel op vakantie en zijn we nog wel welkom in andere landen?”

"Ze willen nu heel graag."

Toch hoor je Van Bakel niet klagen. “Wij hebben dit seizoen al erg goed gedraaid. Veel mensen zijn vorig jaar niet op vakantie geweest en ze willen nu heel graag.”

Bij de Wit merken ze dat hun doelgroep is gegroeid. Er zijn de laatste twee jaar veel kampeerders bijgekomen. “Je merkt dat mensen minder snel in een vliegtuig stappen en dus met de eigen auto willen gaan. Wij verkopen ook koffers maar die lopen niet zo hard."

De verkoop van tenten is wel enorm gestegen. "Het voordeel van een tent is dat je er overal mee terecht kunt. Als je toch niet naar het buitenland kunt of durft kun je er altijd ook mee in eigen land terecht."

"Mensen gaan liever met de auto dan met het vliegtuig op vakantie."

Veel van de klanten die op zoek zijn naar een tent redeneren zo. De een kiest sowieso dit jaar nog voor een vakantie in eigen land. De ander houdt het open als optie. “Als het echt niet kan of mag naar het buitenland dan blijven we gewoon hier. Dat kan ook heel leuk zijn."

Een enkeling trekt zich niets aan van de coronaregels. Een oudere man met sluik grijs lang haar is op zoek naar een tent die groot is, maar toch compact. “Ik ga gewoon met de motor naar Frankrijk en Italië, wat de regels ook zijn. Als ik niet te veel contact heb met andere mensen kan dat best.”

