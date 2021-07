Vrees voor zeer gewelddadige poging om Taghi uit EBI in Vught te bevrijden

Politie en justitie zouden vrezen voor een zeer gewelddadige poging om Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te bevrijden. Dat schrijft De Telegraaf. Taghi zou hier miljoenen voor neerleggen.

Dit beweert De Telegraaf op basis van een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Taghi zit al sinds 2019 vast in de extra beveiligde gevangenis.

'Wisselgeld'

Volgens De Telegraaf zou Taghi naast een 'ontsnappingsfonds' ook opdracht hebben gegeven om in Afrika een Nederlandse diplomaat te zoeken die zou kunnen dienen als 'wisselgeld' voor zijn vrijlating. Uit de informatie komt naar voren dat in het criminele milieu wordt gezegd dat Taghi ’een eigen commandogroep heeft die de beschikking heeft over zware vuurwapens’, aldus de krant.