Advocaat Peter Schouten bezoekt zwaargewonde Peter R. de Vries

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben de zwaargewonde misdaadverslaggever Peter R. vrijdag onder strenge veiligheidsmaatregelen opgezocht in het ziekenhuis. Dat liet presentator Luuk Ikink weten in de uitzending van RTL Boulevard, na contact met de familie. "Daar praten we tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Het is gewoon heel erg hard", zei Schouten.

Eerder op vrijdag brachten de twee advocaten al een bezoek aan de studio van RTL Boulevard in Amsterdam. Daar hebben ze hun steun betuigd aan de redactie en aan de misdaadverslaggever en zijn familie na de aanslag van dinsdagavond.

"We zijn alleen maar bezig met onze vriend Peter R. de Vries."

Die vond plaats kort na een uitzending van het RTL-programma waar De Vries te gast was. De twee advocaten legden ook een bloemetje neer bij de bloemenzee op de Lange Leidsedwarsstraat, waar de aanslag plaatsvond.

"We zijn alleen maar bezig met onze vriend Peter R. de Vries", zei advocaat Schouten eerder op de dag mede namens De Jong. Naast het tweetal maakt Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. deel uit van het verdedigingsteam van de kroongetuige. De Vries ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

"Maandag gaan wij weer werken."

"Onno en ik zijn niet aan het werk, we zijn alleen bezig met onze vriend. Maandag gaan we weer werken", liet Schouten aan het ANP weten.

Mede dankzij de verklaringen van B. kwam de zaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi aan het licht. Sinds bekend werd dat B. kroongetuige is, is zijn (niet-criminele) broer doodgeschoten en daarna zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum.

Zo legt Peter Schouten bloemen voor Peter R. de Vries:

