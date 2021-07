Advocaat Peter Schouten legt bloemen voor Peter R. de Vries: 'Vecht door!'

Advocaat Peter Schouten heeft vrijdagmiddag bloemen neergelegd op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten. Samen met collega Onno de Jong ging hij langs bij de redactie van RTL Boulevard in Amsterdam.

Schouten en De Jong zijn samen het advocatenteam van kroongetuige Nabil B, waarvan Peter R. de Vries de vertrouwenspersoon is. Naast de bloemen hebben de twee ook een kaartje neergelegd. "Niets krijgt jou eronder, dus jij gaat winnen, ook nu!", staat erop geschreven. "Ik hou heel veel van je, vecht door. Iedereen wil dat je doorgaat met je goede werk tegen onrecht. En Onno en ik hebben je nodig in ons team", aldus Peter Schouten.

Neergeschoten

Peter R. de Vries werd afgelopen dinsdag neergeschoten nadat hij te gast was geweest in de uitzending van RTL Boulevard, in de studio in Amsterdam. De Bredase advocaat en zijn collega brachten vrijdag een bezoek aan die studio.