Buurt geschokt door politiemacht Breda: 'De rillingen lopen over mijn lijf'

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

Buurtbewoners in Breda zijn geschokt door de politiemacht die dinsdagavond op de been werd gebracht na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Advocaat Peter Schouten, die samen met De Vries de kroongetuige bijstaat in de zaak tegen Ridouan Taghi, houdt kantoor in Breda. "Hij betaalt hier een hele hoge prijs voor", zegt een buurtbewoner.

Fietsers en wandelaars werden op afstand gehouden. In de buurt van het advocatenkantoor liepen urenlang zwaarbewapende agenten. Politiewagens reden heen en weer en de omgeving was afgezet.

"Wat zal hij geschrokken zijn van dit nieuws, die twee zijn al 35 jaar de beste vrienden."

Onder de mensen die achter het politielint stonden te kijken, waren de overburen van Schouten. Twee maanden geleden hielden ze samen nog een barbecue. Peter R. de Vries was er ook voor uitgenodigd, maar hij zei op het laatste moment af. Ze wisten ook dat Peter Schouten beveiligd werd. "Als hij nergens een broodje kon gaan eten, dan werd dat door zijn beveiligers gehaald", vertellen ze. "Wat zal hij geschrokken zijn van dit nieuws, want die twee zijn al 35 jaar de beste vrienden. Hij betaalt hier echt een hele hoge prijs voor."

Een andere buurtbewoner zegt: "De rillingen liepen over m'n lijf toen ik hoorde dat Peter R. was neergeschoten. Ik ben heel erg geschrokken."

De 64-jarige misdaadjournalist werd dinsdagavond rond half acht neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij zou meerdere keren zijn geraakt, waaronder in het hoofd. De Vries was net voor die uitzending te gast geweest bij RTL Boulevard, de studio ligt er vlakbij.

De Vries is overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. Voor de deur van het ziekenhuis staan zwaarbewapende agenten.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

