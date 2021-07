De levensgevaarlijke opdracht van Peter Schouten en Peter R. de Vries

Peter Schouten (links) en Peter R. de Vries (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Na de aanslag op Peter R. de Vries dinsdagavond in Amsterdam, werden op verschillende plaatsen de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Er kwam extra politie bij de PI Vught, een ziekenhuis in de hoofdstad en voor het kantoor van advocaat Peter Schouten in Breda. Daar verschenen zwaarbewapende agenten. Schouten speelt samen met Peter R. de Vries een belangrijke rol in het Marengo-proces, voor de rechtbank in Amsterdam.

Dat proces gaat over een reeks gewelddadige afrekeningen in de drugsmaffia. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Die zit sinds zijn arrestatie begin 2020 in de EBI in Vught.

Kroongetuige

De politie heeft belangrijk bewijs tegen hem verzameld via een kroongetuige. Dat is Nabil B. Die zat ooit in de bende van Taghi en weet veel over de handel en wandel van de drugsbende te vertellen. Toen hij ging praten met de politie kwamen doodsbedreigingen. Een niet-criminele broer van Nabil B. werd in 2018 doodgeschoten. En in september 2019 werd de advocaat van Nabil B. Derk Wiersum doodgeschoten. Wiersum was rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Daarna begon de zoektocht naar een nieuwe advocaat die het werk van de vermoorde Wiersum op zich durfde te nemen. Peter Schouten uit Breda meldde zich maar hij werd niet gekozen. De rechtbank noemde zijn aanbod toen ‘een zeer moedig besluit'. Er kwam een andere ‘geheime’ advocaat die alleen bekend was bij de rechtbank. Dat liep stuk.

Begin juli 2020 werd bekend dat de Bredase advocaat Peter Schouten alsnog de advocaat werd van de kroongetuige. Samen met de Utrechtse advocaat Onno de Jong nam hij de verdediging op zich.

Misdaadjournalist als 'adviseur'

Ook de goede vriend van Schouten, misdaadjournalist Peter R. de Vries kreeg een rol. De Amsterdamse misdaadjournalist werd ‘adviseur’ en vertrouwenspersoon. Dat leidde tot gedoe want het Openbaar Ministerie (OM) accepteerde dat niet: een adviseur bestaat volgens de wet niet in een strafproces. Uiteindelijk werd er toch een manier gevonden om samen de kroongetuige bij te staan, met goedkeuring van de rechtbank.

Op de tussentijdse zittingen kwam ook de constante dreiging van dodelijk geweld rond het proces vaak ter sprake. Onlangs zei Schouten daar nog wat over tijdens het Marengo-proces. Hij vindt dat het OM de beveiliging van de kroongetuige onderschat: "Het kost veel geld om de rest van je leven te worden beschermd tegen grote criminelen die jou en je naasten dood willen."

Beveiliging

Al vanaf het prille begin was duidelijk dat Peter Schouten en ook Peter R. de Vries werden beveiligd. Ze zouden op een 'dodenlijst' staan. Beveiliging lag ook voor de hand, gezien de voorgeschiedenis. Details daarover werden nooit bekendgemaakt om 'anderen niet wijzer te maken'. Schouten leek zich makkelijk te kunnen bewegen en kon gewoon zijn werk doen als advocaat in de rechtbank. Lijfwachten of andere soorten beveiligers waren nooit zichtbaar.

Na de aanslag op Peter R. de Vries kwamen die wel in beeld. Ze namen met machinegeweren en kogelwerende vesten posities in rond het kantoor van Schouten. De advocaat is naar een andere veilige plek gebracht.

'Een zeldzaam moedige journalist', zo noemde burgemeester Halsema Peter R. de Vries dinsdagavond laat in een reactie. Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn dinsdagavond drie verdachten opgepakt. Mogelijk is een van hen de schutter.

