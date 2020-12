Persoonsbeveiliging heeft enorme impact: 'Er is geen ruimte voor spontane dingen'

Advocaat Peter Schouten (foto: Lex van Lieshout/ANP). vergroot

De strenge beveiliging van advocaat Peter Schouten heeft een enorme impact op zijn leven, zo vertellen twee beveiligingsexperts. "Naar de Albert Heijn rijden voor een broodje? Dat kun je vergeten. De collega's moeten constant weten wat hij gaat doen. Er is geen ruimte meer voor spontane dingen."

Vanwege zijn rol als raadsman van kroongetuige Nabil. B. in het Marengo-proces en de daarbij behorende dreiging, wordt strafrechtadvocaat Peter Schouten streng beveiligd door de marechaussee.

"Neem van mij aan dat het echt niet leuk is, constant gevolgd worden. Hier heeft hij natuurlijk nooit om gevraagd", aldus een persoonsbeveiliger met ruim twintig jaar ervaring op nationaal niveau. Zijn naam is bekend bij de redactie van Omroep Brabant, maar kan vanwege veiligheidsredenen niet bekend worden gemaakt. "Alle voorspelbaarheid moet je weghalen. Alle dagelijkse routines, zoals telkens hetzelfde rondje lopen in het bos, kunnen niet meer."

Het beveiligingsteam moet van elk detail op de hoogte worden gebracht. "Ik weet echt álles van die mensen. Er is niets wat ik niet weet", vertelt de anonieme beveiligingsexpert. "Als diegene een kerstcadeautje wil kopen, staat er altijd iemand mee te kijken. Naar de Albert Heijn rijden voor een broodje? Dat kun je vergeten. De collega's moeten constant weten wat hij gaat doen. Er is geen ruimte meer voor spontane dingen. Hij is nooit alleen."

Wanneer besloten wordt dat een persoon beveiliging nodig heeft, wordt van tevoren een uitgebreide risico-analyse gedaan. "Je wordt dan een TBP: een Te Beveiligen Persoon. We gaan je hele leven aanhoren en daarnaast adviezen geven. We bekijken of jouw levenspatroon en dat van alle betrokkenen, je familie, moeten worden aangepast. Je zult van alle patronen af moeten."

Je hebt actieve en passieve persoonsbeveiliging. "Bij actieve persoonsbeveiliging loop je naast de persoon. Dan kun je de persoon bij een dreiging snel in een auto zetten of voor hem of haar springen", legt Wilbert van den Broek, directeur van Scorpions Security, uit. "Wij zijn het schild en springen voor de persoon, mocht er iets gebeuren. Doen we aan passieve persoonsbeveiliging, dan zijn we er wel maar dan zie je ons bijna niet."

Van den Broek heeft jarenlange ervaring met de beveiliging van artiesten en de directie van grote bedrijven. Hij werkt onder anderen voor Tiësto en was in het verleden verantwoordelijk voor de veiligheid van oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden.

"Wij doen altijd aan voorverkenning. Je kunt niet met iemand ergens naar binnen gaan als je daar nog niet van tevoren bent geweest", aldus Van den Broek. "Dat geldt ook voor de toiletten. We zijn continu in beweging. Wij bepalen hun agenda, welke route we rijden en in welke hotels ze slapen."

"De levens van de betrokkenen worden echt overhoop gegooid."

"Het is veel meer dan alleen maar met een vip meelopen", vertelt de anonieme beveiligingsexpert. "Er gaat heel veel aan vooraf. Een voorbeeld daarvan is Koningsdag. Je ziet op tv beveiligers bij het koningspaar en de prinsessen lopen, maar daar omheen gebeurt nog veel meer. Alles moet van tevoren in kaart worden gebracht. De levens van de betrokkenen worden echt overhoop gegooid."

Het alert blijven stopt nooit, merkt Wilbert van den Broek. "Ik ben altijd aan het opletten, waar ik ook ben. Mijn vrienden nemen me dat weleens kwalijk. Ik let op de nooduitgangen, wie komen er binnen en waarom staat iemand zo lang te kijken? Je moet altijd vooruit blijven denken. Waar zouden ze iemand willen pakken of raken? Je bent altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. Of dat er nou één is of 19.000 zoals bij NAC."

