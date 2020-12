Buurt steunt advocaat Peter Schouten: 'Ik hoop dat ze hem met rust laten'

Advocaat Peter Schouten (archieffoto). vergroot

"Ik wilde Peter gedag zeggen en toen doken er ineens twee mannen op me af." De omwonenden van het kantoor van Peter Schouten in Breda zijn er inmiddels aan gewend dat de strafrechtadvocaat wordt beveiligd. Ze vinden het heel nobel dat Schouten zijn werk, ondanks de bedreigingen, blijft uitvoeren.

In de straat van het kantoor van Schouten weet iedereen dat de advocaat wordt beveiligd. "Ik had het al wel verwacht, maar alsnog schrok ik ervan", aldus een buurtbewoonster. "Ik hoop dat ze hem met rust laten."

"Ik was heel trots op hem. Dat heb ik ook tegen Peter gezegd."

Toen de vrouw hoorde dat Schouten de raadsman werd van Nabil B. was ze trots. "Dat heb ik ook tegen Peter gezegd. Iemand moet het doen en ik vind het wel heel goed dat hij dit doet. Ik denk wel dat hij een deel van zijn vrijheid kwijt is."

Vrijdag werd bekend dat de strafrechtadvocaat samen met collega Onno de Jong op een dodenlijst staat. De advocaten hebben van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te horen gekregen dat de dreigingen verband houden met hun rol als advocaat in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou ernstig gevaar lopen.

"Ik riep een keer spontaan 'Hoi Peter!' en meteen doken er twee mannen op me af."

"Ik vind het heel erg!", aldus een buurtbewoner. "Hij heeft een hele belangrijke taak. Iedereen heeft recht op verdediging. Als je zo bedreigd gaat worden, is dat een inbreuk op de rechtstaat en daar ben ik heel bang voor. Als dat al niet meer kan... Ik vind het in en in triest."

Ruim een jaar geleden kwam advocaat Derk Wiersum bij een schokkende aanslag om het leven. Hij werd voor zijn huis doodgeschoten. Wiersum stond de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., bij. Peter Schouten heeft deze taak, samen met advocaat Onno de Jong, in juli van dit jaar overgenomen.

"Dit nieuws zat er helaas al aan te komen", reageert een voorbijganger. "Het is goed dat hij gewoon doorgaat. Hier in de buurt steunen we hem." De buurt weet dat Schouten en zijn kantoor goed in de gaten worden gehouden.

"Het is al triest dat het zo moet."

"Ik riep een keer spontaan 'Hoi Peter!' en meteen doken er twee mannen op me af", vertelt een buurtbewoonster. Toch maakt de vrouw zich geen zorgen om haar eigen veiligheid. "Afgezien van dit denk ik dat er niet echt iets mee van doen heb. Mochten ze echt iets willen, dan is het gericht."

De buurtbewoners staan achter de advocaat. "Ik wens hem heel veel sterkte. Ik hoop dat hij door kan blijven gaan met zijn werk, hoe moeilijk dat ook is. We kunnen ze niet missen", reageert een man. "Ga vooral door. We kunnen niet toestaan dat het recht niet mag worden uitgevoerd", aldus een buurtbewoonster. "Het is al triest dat het zo moet."

