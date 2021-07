Advocaat Peter Schouten in veiligheid gebracht na aanslag Peter R. de Vries

Advocaat Peter Schouten uit Breda is dinsdagavond door zwaarbewapende politiemensen in veiligheid gebracht na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Het advocatenkantoor van Schouten ligt in Breda. Daar waren dinsdagavond zwaarbewapende politiemensen op de been. De omgeving werd afgezet, voorbijgangers werden op afstand gehouden.

De Vries werd rond halfacht neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, kort nadat hij te gast was bij RTL Boulevard. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De misdaadjournalist zou van dichtbij door het hoofd zijn geschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar vecht hij voor zijn leven. Vrij snel werden dinsdagavond drie verdachten aangehouden.