Willem II bewijst zich weer als springplank: Vangelis Pavlidis naar AZ

Willem II is na Mike Trésor nog een belangrijke aanvallende kracht kwijt. Vangelis Pavlidis is verkocht aan AZ. De Tilburgse club krijgt een miljoenenbedrag voor de Griekse aanvaller, maar welk bedrag de club uit Alkmaar precies betaalt is niet bekendgemaakt.

"AZ is één van de beste clubs van Nederland. Mijn eerste indrukken van de club zijn ontzettend goed. De afgelopen jaren heeft AZ goede resultaten geboekt. Het spelen van Europees voetbal is iets waarnaar ik echt uitkijk", zegt de Grieks international op de website van AZ.

Pavlidis kwam in eerste instantie op huurbasis naar Willem II. In Tilburg maakte hij een goede indruk, hij werd vervolgens definitief overgenomen van VfL Bochum. In dienst van Willem II speelde hij 82 wedstrijden, in die duels was hij goed voor 33 goals en 14 assists.

De mooiste maakte Pavlidis in wat nu zijn laatste wedstrijd in het rood-wit-blauw blijkt te zijn. Een prachtige solo wist hij via een fraaie stiftje om te zetten in een doelpunt. Naast mooi was het ook een belangrijk doelpunt in de strijd tegen degradatie en het ontlopen van de play-offs tegen degradatie.

De 22-jarige Pavlidis was sowieso van grote waarde afgelopen seizoen, hij was in de eredivisie goed voor twaalf treffers en vijf assists. Bovendien liet de veertienvoudig international zich zien als echte teamplayer en niet te klagen als hij niet op zijn favoriete positie stond. Pavlidis speelde dit seizoen als spits, aanvallende middenvelder én linksbuiten. En op iedere positie liet hij zich zien met zijn doelgerichtheid, goede acties en een enorme dosis werklust.

Vangelis heeft de afgelopen seizoenen indruk gemaakt in de Eredivisie en behoort tot één van de betere spitsen van de competitie. Bovendien zit er nog veel rek in zijn ontwikkeling", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken. En dat is zeker een compliment voor de Tricolores, dat eerder deze week Mike Trésor al verkocht aan het Belgische KRC Genk.

De Tilburgse club is op deze manier een springplank voor jonge en talentvolle spelers, waarbij de afgelopen jaren ook spelers als Fran Sol en Kostas Tsimikas mooie stappen en transfers hebben gemaakt.

