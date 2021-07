Kettingdieven slaan toe in Tilburg en Roosendaal

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

De politie waarschuwt voor zogenaamde kettingdieven in Roosendaal en Tilburg. In beide plaatsen zijn vrijdag slachtoffers beroofd van hun sieraden. Dat doen kettingdieven op een uitgekiende manier. De politie denkt dat het telkens om dezelfde daders gaat.

Het zijn veelal ouderen die het slachtoffer worden van kettingdieven. De nietsvermoedende slachtoffers wordt bijvoorbeeld om de weg gevraagd en als dank worden er handen geschud of wordt er een ketting omgehangen. Ondertussen worden de eigen sieraden van het slachtoffer gestolen.

Roosendaal

De dieven sloegen eerst toe in Roosendaal. Een 78-jarige man liep met zijn rollator en hond over de Voltastraat. Een BMW met buitenlands kenteken stopte naast hem. De bestuurder van de auto riep wat in gebroken Nederlands en stak zijn hand uit. Zonder er bij na te denken, schudde het slachtoffer diens hand.

Vervolgens kwam er een vrouw naast hem staan die de man een ketting omhing, en even later weer afdeed. Toen de auto weer weg was, ontdekte het slachtoffer dat hij zijn gouden ketting en een gouden armband kwijt was.

De bestuurder was een man van rond de 30 jaar oud, de vrouw droeg een hoofddoek en een lang gewaad.

Tilburg

Iets later op de dag overkwam een vrouw in Tilburg hetzelfde. Het slachtoffer is een 62-jarige vrouw op het Verdiplein. Ook naast haar stopte een grijze BMW. Voorin zaten twee mannen, de man op de bijrijdersstoel sprak haar aan en pakte haar hand vast. Hij gaf er een kus op en gaf haar drie ringen. Ook hier stapte een vrouw uit en hing haar een ketting om de nek.

Het slachtoffer voelde daarna dat haar eigen kettinkje weg was. De vrouw die weer was ingestapt had dat op haar schoot liggen. Na wat duw- en trekwerk lukte het de vrouw om haar eigen sieraad weer terug te pakken. De auto reed weg, maar toen merkte de vrouw dat ook haar trouwring was gestolen.

De bestuurder was getint en had kort haar dar naar achteren was gekamd. De vrouw was dik en had lang zwart stijl haar.

Dezelfde daders

De politie denkt dat het in beide gevallen om dezelfde daders gaat. Er is telkens sprake van een BMW en het aanspreken van de slachtoffers gebeurde op dezelfde manier en met dezelfde woorden. De impact van dit soort babbeldieven op de slachtoffers kan groot zijn, zegt de politie.

