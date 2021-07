Zoektocht met helikopter naar drenkeling in de Maas bij Oeffelt

Foto: Flickr/Havankevin vergroot

De politie is een grote zoekactie gestart naar een mogelijke drenkeling in de Maas, bij Oeffelt. Er is onder meer een boot en een politiehelikopter ingezet om te helpen bij de zoektocht.

Er wordt een man vermist die gisteravond rond halftwaalf zou zijn gaan zwemmen. Maar hij is niet meer teruggekomen.

Vissen

De man komt uit Duitsland en was met een paar anderen naar de Maasoever gekomen om te vissen. Daar had hij ook een tentje opgezet. Vrijdagavond zou hij in zijn eentje nog even een duik nemen in de Maas. Maar daarvan is hij dus niet teruggekeerd.

Met een boot en een politieheli hoopt de politie hem te vinden.

