Onrustige laatste uitgaansnacht in Tilburg, ook opstootjes in Breda

Het was onrustig in Tilburg vrijdagavond, tijdens wat voorlopig de laatste stapavond was. Er zijn in totaal tien mensen opgepakt.

Er waren verschillende opstootjes, zo laat de politie weten. Veel jongeren waren dronken en er stonden lange rijden bij verschillende kroegen en cafés, wat voor irritatie zorgde.

Ruzie en mishandeling

Een ruzie op de Tivolistraat leidde uiteindelijk tot een mishandeling. Een 27-jarige man uit Tilburg deed daarvan aangifte. Hij zag hoe twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Omdat hij één van die mensen kende, probeerde hij de groepen uit elkaar te houden. Hij werd in zijn gezicht geslagen. Een tand brak af en hij moest naar het ziekenhuis om zijn lip te laten hechten. Een verdachte kon even later op de Spoorlaan worden opgepakt.

Uiteindelijk zijn er op de hele avond zeven mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, twee mensen voor belediging en dus één voor mishandeling.

Ook in Breda onrustig

In Breda begon de laatste uitgaansnacht nog gemoedelijk, maar later in de nacht waren ook daar wat opstootjes, meldt de politie. Bij één van die opstootjes werd een 20-jarige man mishandeld op de Reigerstraat. Hij was een kroeg uitgezet na een woordenwisseling met een andere stapper. Niet veel later werd hij tegen zijn hoofd geslagen. Ook toen hij op de grond viel, bleef hij klappen krijgen, zo verklaarde het slachtoffer tegen de politie.

Twee mannen uit Hoogeloon zijn aangehouden op het Kasteelplein in verband met deze mishandeling.

