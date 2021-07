Arriva wil buslijnen schrappen, maar Tilburg wil dat niet

Het wordt drukker op station Tilburg (foto: Collin Beijk) vergroot

Arriva wil tot tien procent van de buslijnen in en rondom Tilburg schrappen. Dat is volgens het vervoersbedrijf nodig om de begroting rond te krijgen. Door de coronacrisis vervoerde de bussen veel minder reizigers en dat zorgde voor minder inkomsten. Wethouder Rik Grashoff wil een gesprek met Arriva, hij wil de dienstregeling in stand houden.

De coronacrisis heeft er bij de openbaarvervoersbedrijven flink ingehakt. De ene na de andere vervoerder kondigt aan dat het moet schrappen in de dienstregeling vanwege de gedaalde inkomsten. De lockdowns en het vele thuiswerken zorgen ervoor dat de vervoerders fors minder inkomsten hebben.

Geen verhoging

In de regio Tilburg is dat niet anders. Arriva denkt dat er met een afschaling tot tien procent voldoende bespaard wordt en de tegelijkertijd de bereikbaarheid in en rondom Tilburg wel op peil blijft. De vervoerder had ook de ritprijzen omhoog kunnen gooien, maar doet dat niet.

De vraag is alleen of minder bussen laten rijden niet voor minder inkomsten blijft zorgen en het herstel daardoor vertraagd wordt. Herstel dat nodig is om de inkomsten van Arriva weer te laten groeien.

Tegenstrijdig

Wethouder Rik Grashoff vindt het een 'tegenstrijdige beweging' van Arriva. Hij is van mening dat de vervoerder de dienstregeling juist in stand moet houden nu er versoepeld wordt en de Tilburger weer juist meer de bus pakt en trein pakt. Hij heeft daarom een gesprek met Arriva aangevraagd.

Verder wil Grashoff dat de dienstregeling snel aangepast kan worden als de reizigersaantallen zich herstellen. Hij wil komend najaar al voor het eerst kijken of en waar dat nodig is omdat dan al beter duidelijk moet zijn hoeveel het openbaar vervoer gebruikt wordt door de Tilburger.

Arriva gaf eerder al aan dat zij zelf ook wat flexibeler willen zijn om de dienstregeling aan te passen op de toenemende reizigersaantallen. Alleen werden er geen specifieke termijnen door de vervoerder genoemd. Grashoff doet dat wel.

Schrappen

Tien procent lijkt op papier niet veel, maar de regio Tilburg gaat vanaf begin 2022 zeker merken dat de dienstregeling minder breed is. Op de stadslijnen 1, 2 en 4 wordt de frequentie op zaterdagen gehalveerd en lijn 9 naar Berkel-Enschot en Udenhout rijdt nog maar één keer per uur.

Buslijnen 6, 7 en 8 rijden na negen uur 's avonds niet meer. Arriva denkt dat reizigers een alternatief hebben met een andere buslijn. Ook op de streeklijnen wordt er geschrapt. Zo wordt lijn 131 naar Gilze opgeheven en bus 141 naar Best rijdt vanaf negen uur niet meer.

De voorstellen van Arriva worden ook nog bekeken door de gemeenteraad van Tilburg. De vervoerder heeft al aangegeven graag met de wethouder in gesprek te gaan over de dienstregeling voor 2022.

