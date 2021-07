Patrick verzamelt Tilburgse modelvoertuigen en iedereen mag ze zien

Wachten op privacy instellingen... Patrick Mommers toont vol trots zijn vrachtwagens op de modelbouwshow (foto: Imke van de Laar) Walter Hendrikse uit Eindhoven heeft de Tilburgse kermis nagebouwd (foto: Imke van de Laar). Een overzicht van de modelbouwshow in het Autotron (foto: Imke van de Laar). Het Land van Ooit gebouwd door Paul Toxopeus (foto: Imke van de Laar). Natuurlijk mogen ook treintjes niet ontbreken op de modelbouwshow (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige vergroot 1/6

Auto's, treintjes, het Land van Ooit en de Tilburgse kermis. Ze zijn allemaal te zien tijdens de modelbouwshow die dit weekend gehouden wordt in het Autotron in Rosmalen. Het is de grootste show van de Benelux. Verzamelaar Patrick Mommers uit Tilburg laat daar zijn unieke verzameling Tilburgse transportvoertuigen zien.

Imke van de Laar Geschreven door

Vol trots staat Patrick in zijn eigen stand op de modelbouwshow in het Autotron. Om hem heen staan tientallen vrachtwagens van Tilburgse transportbedrijven. "Dit is lang niet alles hoor, in totaal heb ik er 1.600."

Dertig jaar geleden begon Patrick met zijn verzamelwoede. "Ik spaarde eerst modelauto's. Maar die zijn er zo veel, op een gegeven moment was mijn portemonnee leeg. Toen ben ik me toe gaan spitsen op modelvoertuigen van transportbedrijven uit de regio Tilburg. Want die zie ik elke dag rijden."

Spannend of het door zou gaan

Patrick bouwde zijn stand vrijdag al op. Vol spanning keek hij 's avonds naar de persconferentie. "Of we zouden gaan afbreken, of de beurs gaan draaien. Het was een hele verademing dat het door mocht gaan. Want begin vorig jaar heb ik voor het laatst mijn modellen kunnen showen."

Het is zaterdag nog niet heel druk. Waarschijnlijk doordat mensen denken dat het evenement niet door mag gaan. Dat is jammer vinden veel standhouders. Maar de bezoekers die er zijn kunnen in alle rust de modellen bewonderen. Een man bekijkt de modelboten. "Ik vind dit schitterend, vooral in deze lange coronatijd. Om dit allemaal weer te zien, daar gaat je hart van open." Een klein meisje kijkt haar ogen uit. Op de vraag wat ze het mooiste vind roept ze enthousiast: "Alles!"

Kijken, kijken, niet kopen

De modellen van Patrick zijn niet te koop. "Nee, ik laat hier puur mijn eigen verzameling zien. Mensen mogen niet voelen en niet kopen. Ze kunnen bieden wat ze willen. Maar mijn verzameling is niet te koop. Geld kan een gat in mijn collectie nooit goedmaken. Ik heb wel eens iemand gehad die maar bleef bieden op een bepaald model. Maar ik heb 'm niet verkocht. Daar zijn ze mij te dierbaar voor."

Nooit compleet

Aan de verzamelwoede van Patrick komt nooit een einde. "Nee, het is nooit compleet", legt Patrick lachend uit. "Dat is juist het leuke. Soms kom ik op een rommelmarkt of een beurs ineens een model tegen waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Ik ben dus nooit klaar. Gelukkig niet!"

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.