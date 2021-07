Coronanieuws: Belgen willen geen risico lopen met oefenduel FC Eindhoven

14.47

Volgens Gommers was het logisch dat het hoge aantal coronabesmettingen na de versoepelingen niet voorspeld werden in de RIVM-modellen. "Daar was geen rekening gehouden met ons 'oude' gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en de toegangstesten die niet op orde waren", aldus de ic-arts, die nog niet met zekerheid kan stellen of we ons zorgen moeten maken over een 'vierde golf' aan coronabesmettingen. Wat wel duidelijk is, is dat er te rooskleurig is gedacht over de versoepelingen.