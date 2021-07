Coronanieuws: situatie in Nederland op meerdere plekken 'zeer ernstig'

02.02



Een 90-jarige vrouw uit België die eerder stierf aan het coronavirus was tegelijkertijd besmet met zowel de Alfa- als de Beta-variant, hebben Belgische onderzoekers zondag bekendgemaakt. Dit zeldzame fenomeen wordt volgens hen mogelijk onderschat. De niet-gevaccineerde vrouw, die alleen woonde en thuisverpleging kreeg, werd in maart opgenomen in het ziekenhuis in Aalst na een aantal valpartijen. Ze testte dezelfde dag positief op het coronavirus. Hoewel haar zuurstofgehalte aanvankelijk goed was, verslechterde haar toestand snel en vijf dagen later stierf ze.