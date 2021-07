Man aangehouden na steekpartij bij arbeidsmigrantenhotel in Best

Archieffoto. vergroot

Een 25-jarige man is zaterdagavond aangehouden na een steekpartij die eerder op de avond plaatsvond bij het arbeidsmigrantenhotel Goodstay aan de I.B.C.-weg in Best.

Bij de steekpartij raakte een 29-jarige man gewond. Hij werd in zijn arm gestoken en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Bewoners

Het slachtoffer is, net zoals de verdachte, een bewoner van het arbeidsmigrantenhotel. Waarom de mannen het met elkaar aan de stok kregen, wordt onderzocht.

Dit is al het zoveelste incident in of bij het hotel. Eind juni moest de politie er ook al in actie komen. In februari werd een Poolse man onder verdachte omstandigheden dood gevonden in het hotel.

