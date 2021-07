Ruzie loopt uit op steekpartij in Best, slachtoffer naar ziekenhuis

Archieffoto. vergroot

Op de I.B.C.-weg in Best is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde rond zeven uur bij het migrantenhotel Goodstay. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie kregen twee bewoners ruzie waarbij er gestoken is. De verdachte is er daarna vandoor gegaan. Agenten zoeken in de omgeving naar hem.

De aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Politie doet onderzoek en heeft al enkele sporen gevonden, meldt de politie via Twitter.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.