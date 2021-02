Dode man (40) gevonden in 'Polenhotel' in Best, politie houdt rekening met misdrijf

Wachten op privacy instellingen... Arbeidsmigrantenhotel Goodstay in Best (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode man gevonden in 'Polenhotel' in Best, politie houdt rekening met misdrijf

In arbeidsmigrantenhotel Goodstay in Best is woensdagochtend een dode gevonden. Het gaat om een 40-jarige man van Poolse afkomst. De politie spreekt van 'verdachte omstandigheden' en sluit een misdrijf niet uit.

Het lichaam werd woensdagochtend rond tien uur gevonden in het pand op bedrijventerrein het Zand. Volgens een hotelgast lag er een mes naast het lichaam.

Een woordvoerder van de overkoepelende hotelketen laat juist weten dat men uitgaat van een natuurlijke dood. Hotelgasten kunnen het gebouw aan de I.B.C.-weg overigens nog vrij in- en uitlopen, zo meldt onze verslaggever.

Hotelketen

GoodStay begeleidt arbeidsmigranten tijdens hun verblijf en verzorgt de registratie. Onder meer medewerkers van uitzendbureaus Tempo-Team en Otto verblijven in het hotel in Best. De keten heeft ook vestigingen in Eindhoven en Waalwijk.

Een woordvoerder kon verder nog geen informatie geven. De politie doet onderzoek en zegt later met meer informatie te komen. Vorige maand raakte een man in hetzelfde complex lichtgewond bij een overval.

(foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

(foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.