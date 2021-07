KMA-cadetten reageren: 'Ik wist niet dat ik zo bijdroeg aan het probleem'

Irina Tziamani bij KRAAK vergroot

Zelden doet een afstudeerscriptie zoveel stof opwaaien als die van Irina Tziamali, die schreef dat vrouwen zich onveilig voelen door de machocultuur op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Ze deed haar verhaal in de Omroep Brabanttalkshow KRAAK.

"Ik wist niet dat ik zo bijdroeg aan het probleem. Dat zei een van mijn meer masculiene collega's", vertelt Tziamali. "Dat waren echt kleine successen voor mij." De reacties van medecadetten op de kritische scriptie waren alleen maar positief voor de militaire student. "Het wordt niet gezien als hele zware kritiek, het zijn punten waar ruimte is voor verbetering. Er is ook al veel verbeterd. Zo is er een werkgroep sociale veiligheid opgericht, waar ik ook in zat."

Maar de cultuur zit diep. "Het is niet iets dat toevallig leeft in mijn lichting of bij de mensen die nu op de KMA zitten. Het zit eigenlijk vast in het collectieve geheugen van de Nederlander", aldus de studente.

Aanleiding voor de scriptie was een les over het lichaam van de militair. "Dat leidde tot geroezemoes onder de mannelijke cadetten. Na afloop had ik daar een gesprek over met de docent. Of deze les altijd zo onrustig was. Daar ging het balletje rollen. Later was er een bonte avond, waarbij de ouderejaars stukjes opvoeren voor de jongerejaars. Wij deden met alle vrouwen uit mijn jaar een dansje. Daar kwam kritiek op."

"We zouden de reputatie van de vrouwelijke cadet hebben geschaad", zo gaat Tziamali verder. "Daar snapte ik niks van. Ik stond daar niet zo bij stil, maar daarna vielen er meer dingen op. Je bent je heel bewust van je positie als vrouw tussen een groep mannen. We zitten daar in een internaatsysteem. Overdag loop je in je uniform. Doe je dan mascara op? Draag je sieraden? Dat doe je niet zo snel. Om vijf uur mag je kloffie uit, wat doe je dan? Het is heel subtiel, maar je positie in de groep is zo belangrijk. Het zijn niet alleen maar je medestudenten, het zijn je collega's, je concurrenten later. Je eigen positie is zo belangrijk, daarvoor wijkt heel veel."

Vertrouwen dat het verandert heeft ze zeker. "Honderd procent", antwoordt ze stellig. "Deze scriptie is echt niet zo baanbrekend, maar dat er zóveel aandacht voor is gekomen! Het maakt heel veel los. De scriptie telt 130 pagina's, hij is natuurlijk veel genuanceerder dan een krantenartikel. Ik heb er vertrouwen in dat dat wordt opgepikt door de KMA."

Irina Tziamali kreeg overigens een 9 voor haar scriptie.

