Zwemmer naar wie gezocht wordt op de Maas is 35-jarige man met jong gezin

De man naar wie gezocht wordt op de Maas bij Oeffelt is een 35-jarige Duitser met drie jonge kinderen. Dat zeggen familieleden van hem die naar de plek zijn gekomen. Het gezin komt al jaren naar de Maas om te vissen.

Het gezin rijdt wel vaker 180 kilometer heen en weer om bij de Maas te vissen en te zwemmen, dit keer is de vader zonder zijn gezin in de auto gestapt. De familie maakt zich ernstige zorgen over hem.

Vrijdagavond was de man met anderen naar de Maas gegaan om daar te vissen. Hij zette daar toen ook zijn tentje op. In de avond besloot hij nog even in zijn eentje een duik te nemen in de Maas. Sindsdien is hij spoorloos.