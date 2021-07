Man van fiets getrapt en beroofd, daders laten hem gewond achter

De politie onderzoekt een straatroof (foto: politie). vergroot

Een man is zaterdagnacht in zijn woonplaats Roosendaal op straat beroofd en mishandeld. Het 18-jarige slachtoffer werd rond halfvijf van zijn fiets getrapt nadat hij bij iemand thuis een feestje had bezocht. Een groepje van vier viel hem aan en ging er met een flink aantal kostbare spullen vandoor.

Het slachtoffer was onderweg naar huis toen hij bij de Bandeliersberg werd aangevallen. Hij zou tegen zijn kaak zijn geschopt, waarna het groepje zijn telefoon, horloge en al zijn pasjes meenam. De daders gingen er ook met zijn fiets vandoor en lieten het slachtoffer gewond achter op het fietspad.

De recherche is een onderzoek begonnen, waarbij ze onder meer (uit)kijkt naar camerabeelden in de buurt. Ook wil ze in contact komen met getuigen die mogelijk iets gezien hebben.

