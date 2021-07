Winkeldief bespuugt personeel en agenten: 'Ontzettend smerig'

De man werd in de boeien geslagen (foto: politie). vergroot

Een man van dertig zit sinds zondagmorgen in een cel, nadat hij eerder op de ochtend gespuugd en om zich heen had geslagen in een supermarkt in Roosendaal. "Ontzettend smerig", aldus de politie.

Bij de politie was rond kwart voor elf gemeld dat personeel van de zaak aan de Van Beethovenlaan een winkeldief had betrapt. Zowel medewerkers van de winkel als agenten zijn door de man gespuugd. De eigenaar van de supermarkt heeft aangifte van diefstal gedaan.

Ook tafel vernield

Toen het personeel de winkeldief bij de kassa probeerde te controleren, wilde de man er vandoor gaan. Hij kon buiten worden tegengehouden en ondertussen werd de politie gewaarschuwd. Toen agenten bij de supermarkt aankwamen, spuugde de man in hun richting. Hij kreeg een spuugkap op.

De agenten gingen vervolgens met de verdachte én personeel naar een ruimte in de supermarkt. Hier ging de man zo te keer dat hij een tafel vernielde. Hij is uiteindelijk afgevoerd en in een cel gezet. Ook in het politiebureau probeerde hij agenten te bespugen.

