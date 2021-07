Coronanieuws: burgemeesters bespreken nieuwe coronamaatregelen

07.30



Het aantal bedrijven dat afgelopen maand failliet werd verklaard lag weer iets lager dan in mei. Daarmee werd het laagste aantal ooit van februari opnieuw benaderd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zes maanden van dit jaar waren er ruim de helft minder faillissementen dan in 2020, wat mogelijk te maken heeft met de coronasteun vanuit de overheid. In totaal noteerde het CBS 121 faillissementen, tien minder dan in mei.